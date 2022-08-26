«Ноттингем Форест» подписал нападающего Хван Уй Чжо и отправил его в аренду в «Олимпиакос»

«Ноттингем Форест» подписал нападающего Хван Уй Чжо из «Бордо».

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок из Южной Кореи сразу же отправится на правах аренды в греческий «Олимпиакос» до конца сезона-2022/23. Срок контракта с нападающим не сообщается.

В минувшем сезоне Хван Уй Чжо сыграл за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.