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Сегодня, 17:52

Клопп: «Мы постоянно работаем над поиском новичков»

Клопп рассказал о работе «Ливерпуля» на трансферном рынке
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Мы на самом деле постоянно работаем над такими вещами [как поиск новичков], но есть причины, по которым подписания не всегда происходят.

Иногда это слишком дорого, иногда игрок нам не подходит. Ситуация может меняться, но, что действительно важно — это должен быть правильный игрок.

Некоторые игроки просто недоступны. Если мы что-то делаем, то уверены в этом на 100 процентов, иначе мы просто не будем в это лезть. Такая ситуация», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» после 3 туров набрал 2 очка и занимает 16-е место.

27 августа подопечные Клоппа дома сыграют против «Борнмута».

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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 - : -
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