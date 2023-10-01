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Сегодня, 18:04

«Ноттингем Форест» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Брентфордом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» — «Брентфорд».
Фото Reuters

«Ноттингем Форест» на своем поле сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 7-го тура АПЛ — 1:1.

Хозяева играли в меньшинстве с 57-й минуты — две желтые карточки получил Мусса Ниакате.

На 58-й минуте гостей вывел вперед Кристиан Нергор. «Ноттингем Форест» сумел отыграться благодаря голу Николаса Домингеса 7 минут спустя.

«Ноттингем Форест» с 8 очками вышел на 11-е место в АПЛ. «Брентфорд» с 7 баллами идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
01 окт, 16:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Брентфорд

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ноттингем Форест
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
14
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
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Борнмут – Арсенал
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Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
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Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

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