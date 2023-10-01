«Ноттингем Форест» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Брентфордом»

«Ноттингем Форест» на своем поле сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 7-го тура АПЛ — 1:1.

Хозяева играли в меньшинстве с 57-й минуты — две желтые карточки получил Мусса Ниакате.

На 58-й минуте гостей вывел вперед Кристиан Нергор. «Ноттингем Форест» сумел отыграться благодаря голу Николаса Домингеса 7 минут спустя.

«Ноттингем Форест» с 8 очками вышел на 11-е место в АПЛ. «Брентфорд» с 7 баллами идет на 13-й строчке в турнирной таблице.