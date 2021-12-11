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Гол Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

22:21
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» победил «Норвич» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч забил Криштиану Роналду. На 75-й минуте он реализовал пенальти.

«МЮ» набрал 27 очков и занимает пятое место. У «Норвича» 10 очков и последняя, 20-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
11 дек, 20:30. Carrow Road (Норвич)
Норвич
0:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Криштиану Роналду, 75 (0:1)
Норвич
Крул Ааронс Хэнли (Лунги Серенсен, 21 ) Озан Кабак Яннулис Рупп (Ле Мелу, 76 ) Гилмор Маклин Плахета (Кантуэлл, 70 ) Пукки Саджент
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Байи, 77) Магуайр Далот Алекс Теллес Фред Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88) Мактоминай Криштиану Роналду Рэшфорд Санчо (Гринвуд, 67)
Предупреждения
Ле Мелу 90  -  Далот 77
Судьи
Инглэнд

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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