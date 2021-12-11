Гол Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»
«Манчестер Юнайтед» победил «Норвич» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Единственный мяч забил Криштиану Роналду. На 75-й минуте он реализовал пенальти.
«МЮ» набрал 27 очков и занимает пятое место. У «Норвича» 10 очков и последняя, 20-я позиция.
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