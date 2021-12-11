Джеррард остался недоволен пенальти, который поставили в ворота «Астон Виллы» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:1).

«В целом в плане игры «Ливерпуль» был лучше. Их стиль был лучше нашего. Но мы хорошо показали себя и на протяжении целых периодов сдерживали их.

В итоге исход матча решил пенальти. Было два момента на пенальти. И «Ливерпуль» получил право на удар. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.

Если где-то рядом с Алиссоном оказывается рука — это фол, почему же на Дэнни Ингзе не было фола? Это вопросы, на которые я хотел бы иметь ответы, но я не могу ответить на них прямо сейчас.

Мы проиграли из-за слишком легкого пенальти. Разочаровывает, что судья не пошел смотреть момент», — сказал тренер BBC.