«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2.

За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол). За «Тоттенхэм» забили Кристиан Эриксен и Харри Кейн.

«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Норвич», в активе которого 13 очков, замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

«Норвич» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2 (1:0)

Голы: Вранчич, 18 (1:0). Эриксен, 55 (1:1). Орье, 61 — в свои ворота (2:1). Кейн, 83 — с пенальти (2:2).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Циммерманн, Льюис, Ааронс, Теттей (Кантуэлл, 85), Вранчич (Трибулль, 75), Штиперманн (Маклин, 70), Пукки, Буэндия, Эрнандес.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фертонген (Санчес, 46), Алдервейрелд, Орье, Фойт (Лукас Моура, 46), Эриксен, Алли, Ло Сельсо (Ламела, 75), Сессеньон, Ндомбеле, Кейн.

Предупреждения: Вранчич, 22. Льюис, 54. Крул, 55. Лукас Моура, 69. Эриксен, 90+3.

Судья: Френд (Англия).

28 декабря. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».