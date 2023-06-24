Нкетиа может покинуть «Арсенал» в случае перехода Хаверца

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа задумывается о своем будущем в связи с вероятным переходом в стан лондонцев игрока «Челси» Кая Хаверца, утверждает The Sun.

По информации источника, 24-летний форвард хочет получать больше игровой практики в клубе. Трансфер Хаверца заставит его сомневаться в возможности регулярно выходить на поле.

Ранее сообщалось, что Хаверц на выходных пройдет медосмотр перед трансфером в «Арсенал».

В сезоне-2022/23 Нкетиа провел 39 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2027 года.