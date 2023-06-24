«Тоттенхэм» интересуются Боуэном из «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн попал в сферу интересов «Тоттенхэма», утверждает The Athletic.

По информации источника, «шпоры» рассматриваются 26-летнего англичанина в качестве альтернативы для Харви Барнса из «Лестера», на которого претендует клуб.

В сезоне-2022/23 Боуэн провел 54 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач. Он забил победный гол в матче против «Фиорентины» (2:1) в финале Лиги конференций.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боуэна в 38 миллионов евро.