Николя Пепе: «Решил перейти в «Арсенал», потому что у него большие амбиции»
09:44
Нападающий «Арсенала» Николя Пепе рассказал о своих целях в лондонском клубе на предстоящий сезон. Форвард перешел в «Арсенал» из «Лилля» в летнее трансферное окно.
— Я решил перейти в «Арсенал», потому что у этого клуба большие амбиции, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Пепе. — Наша цель — выиграть Лигу Европы и провести сезон лучше, чем прошлый. Верю, что мы сможем.
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