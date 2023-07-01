Николас Джексон высказался о переходе в «Челси»
Нападающий Николас Джексон прокомментировал переход в «Челси».
«Я впервые на «Стэмфорд Бридж», это прекрасно. Он очень большой, и болельщики находятся рядом с полем. Стадион «Вильярреала» именно такой, так что я привык к тому, что болельщики находятся совсем рядом с полем, и мне это очень нравится. Я хотел присоединиться к большой команде, а «Челси» — одна из лучших команд в мире, к тому же я наблюдал за ними с детства. Я наблюдал за Дембой Ба, Дидье Дрогба, Николя Анелька. Это были хорошие, крупные игроки. Так что я всегда мечтал играть за такую команду, как эта», — приводит слова Джексона пресс-служба «Челси».
Контракт сенегальца с лондонским клубом рассчитан до 2031 года. Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Вильярреалу» около 37 миллионов евро, что на 2 миллиона превышает сумму отступных в контракте игрока.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
|0
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6
|Брайтон
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|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
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|0
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|0-0
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8
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0-0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -