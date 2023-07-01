Владелец «ПСЖ» встретился с семьей нападающего «Тоттенхэма» Кейна

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провел встречу с отцом и братом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Sports Zone.

По информации источника, парижский клуб хочет подписать 29-летнего форварда, сделку одобрил испанский специалист Луис Энрике, который вскоре возглавит команду.

Контракт англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах. На счету Кейна 213 голов в АПЛ, у Ширера — 260.