«Манчестер Сити» готов продать хавбека Силву и защитника Лапорта летом
В «Манчестер Сити» решили продать двух игроков в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По информации издания, «горожане» готовы продать полузащитника Бернарду Силву и защитника Эмерика Лапорта.
На португальца уже есть потенциальные покупатели. В услугах игрока заинтересованы несколько клубов Саудовской Аравии и «Барселона».
Нынешний контракт Силвы с клубом рассчитан до лета 2025 года. В 55 матчах сезона 2022/23 28-летний Силва забил семь голов и отдал восемь голевых передач.
В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Новости