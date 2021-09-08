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Никола Влашич прибыл в расположение «Вест Хэма»

19:45
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Новичок «Вест Хэма» Никола Влашич прилетел в Лондон, сообщает 8 сентября пресс-служба клуба в Twitter. Ранее он перешел в английский клуб из ЦСКА.

Контракт 23-летнего игрока с «Вест Хэмом» рассчитан на пять лет.

Влашич присоединился к ЦСКА в августе 2018 года. Хорват сыграл за красно-синих 108 матчей, в которых забил 33 гола, в том числе победный в ворота мадридского «Реала» в Лужниках (1:0).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/WestHam/status/1435634457457971205

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Александр Кравченко все материалы автора

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