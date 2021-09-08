«Манчестер Юнайтед» видит в Райсе футболиста, который заменит Погба
20:43
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно в 2022 году, сообщает Manchester Evening News.
Английском клубе уже обсуждают формат возможной сделки. Срок действующего контракта Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года, и футболист не намерен подписывать новое соглашение. Ожидается, что сезон-2021/22 станет для него последним в лондонском клубе.
«Манчестер Юнайтед» видит в игроке потенциальную замену хавбеку Полю Погба, который может уехать из Англии следующим летом.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю