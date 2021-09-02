Невилл расстроен, что Лингард не ушел из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл расстроен тем, что полузащитник Джесси Лингард не покинул клуб этим летом.

«Думал, что несколько человек покинут «Манчестер Юнайтед». Расстроен, что Джесси Лингард не ушел. Он проведет несколько матчей, получит моменты на поле, сделает свой вклад, но в прошлом сезоне в «Вест Хэме» он был на подъеме и доказал, что является хорошим игроком.

Недоволен, что он вернулся и будет теперь только игроком ротации. Иногда просто необходимо покинуть родное гнездо и улететь. Я думал, так и будет", — приводит слова Невилла Sky Sports.

В минувшем сезоне Лингард играл за «Вест Хэм» на правах аренды. 28-летний англичанин провел 16 матчей, забил девять голов, отдал пять результативных передач.

29 августа появилась информация, что «Вест Хэм» заморозил переговоры по его трансферу из-за покупки Николы Влашича.