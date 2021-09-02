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Невилл расстроен, что Лингард не ушел из «Манчестер Юнайтед»

16:36
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл расстроен тем, что полузащитник Джесси Лингард не покинул клуб этим летом.

«Думал, что несколько человек покинут «Манчестер Юнайтед». Расстроен, что Джесси Лингард не ушел. Он проведет несколько матчей, получит моменты на поле, сделает свой вклад, но в прошлом сезоне в «Вест Хэме» он был на подъеме и доказал, что является хорошим игроком.

Недоволен, что он вернулся и будет теперь только игроком ротации. Иногда просто необходимо покинуть родное гнездо и улететь. Я думал, так и будет", — приводит слова Невилла Sky Sports.

В минувшем сезоне Лингард играл за «Вест Хэм» на правах аренды. 28-летний англичанин провел 16 матчей, забил девять голов, отдал пять результативных передач.

29 августа появилась информация, что «Вест Хэм» заморозил переговоры по его трансферу из-за покупки Николы Влашича.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/29326/12396439/gary-nevilles-transfer-deadline-day-verdict-sky-sports-pundit-on-cristiano-ronaldo-kylian-mbappe-saul-niguez-harry-kane-arsenal-and-more

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Екатерина Савостина все материалы автора

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