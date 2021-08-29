«Вест Хэм» заморозил переговоры по трансферу Лингарда из-за покупки Влашича

«Вест Хэм» пока заморозил переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает журналист Джейкоб Стейнберг.

Лондонский бросил все силы на то, что закрыть сделку по покупке полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

23-летний хорват согласовал с английским клубом контракт до 2026 года, зарплата — 4 млн евро в год. Переговоры ЦСКА и «Вест Хэма» в финальной стадии, сумма трансфера составит около 30 млн евро. «Эвертон» получит 15 процентов от продажи.

В минувшем сезоне Лингард провел в составе «Вест Хэма» в аренде 16 матчей (все в основе), забил девять голов, отдал четыре результативные передачи и получил три желтые карточки.