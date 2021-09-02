Роналду будет играть за «Манчестер Юнайтед» под седьмым номером
Новичок «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду получит в команде седьмой номер, сообщает 2 сентября официальный сайт клуба. Именно под этим номером он играл за «красных дьяволов» ранее.
??? it's official ?— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2021
7?? @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns
До этого «семерку» в «МЮ» носил Эдинсон Кавани. Теперь уругваец будет выступать под 21-м номером. Португалец играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В 292 матчах он забил 118 мячей. Он выиграл с командой три титула чемпиона Англии и стал победителем Лиги чемпионов.
36-летний Роналду ранее перешел в «МЮ» из «Ювентуса».
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