Хабиб заявил, что знал о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» еще месяц назад

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что знал о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» еще месяц назад.

«Еще месяц назад примерно он сказал мне, что перейдет в «Манчестер». Для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что «Манчестер» больше подходит ему, чем «Ювентус», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. 31 августа 2021 года 36-летний португалец покинул «Ювентус» и вернулся в английский клуб.