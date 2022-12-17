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Невилл надеется, что Криштиану Роналду останется в АПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Я надеюсь, что он найдет клуб, где у него будет возможность забивать голы. Он все еще может это делать — он забьет 20 голов в 30 матчах, где бы он ни играл, может быть, 20 голов в 20 матчах, зная его. Но как он видит конец своей карьеры? Надеюсь, что он сможет найти клуб в высшей лиге, даже в АПЛ. Я бы хотел, чтобы он остался в одном из клубов АПЛ, где мы можем наблюдать за ним каждую неделю, потому что хотим видеть, как он играет», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Гари Невилл
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Футбол
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
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Гарри Кейн

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Айван Тони

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Букайо Сака

Арсенал

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Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

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 13 1 3
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Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
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 12 1 2
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