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Сегодня, 21:53

Полузащитник «Ливерпуля» Артур останется в команде до конца сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело останется в команде до конца сезона.

Агент футболиста Федерико Пасторелло отметил, если Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса» в следующем сезоне, бразилец не собирается возвращаться в Турин.

«Если Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон, нам снова нужно будет найти решение. Будет здорово, если «Ливерпуль» захочет продлить сделку или попытаться выкупить Артура на постоянной основе», — сказал Пасторелло TMW.

В текущем сезоне Артур из-за травм провел 3 матча за «Ливерпуль», отыграв в общей сложности 144 минуты.

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Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
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МЮ – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Брентфорд

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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
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Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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