Ндиди пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди не поможет команде в ближайшее время.

25-летний нигериец пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Как сообщает BBC, Ндиди уже перенес операцию.

«Ндиди не сыграет в этом сезоне. Это печально для нас, но он будет готовиться к следующему сезону. Он получил неприятную травму, из-за которой ему пришлось сделать операцию, и теперь он будет восстанавливаться до июня», — отметил тренера «Лестера» Брендан Роджерс.

В этом сезоне Ндиди сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.