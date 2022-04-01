Фернандеш продлил контракт с «МЮ» до 2026 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 27-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что хавбек будет получать 14-15 миллионов евро в год.

Фернандеш выступает за «МЮ» с января 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей в АПЛ, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.