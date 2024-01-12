«Наполи», «Милан» и «Астон Вилла» претендуют на вингера «Вероны» Нгонге

Вингер «Вероны» Сириль Нгонге может зимой сменить клуб, сообщает Football Italia.

По данным источника, на 23-летнего бельгийца претендуют «Наполи», «Милан», «Астон Вилла» и «Фиорентина». Бирмингемцы и «фиалки» уже предложили за игрока 11 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Нгонге 20 матчей, 5 голов и 2 передачи за «Верону».

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года с опцией продления на два года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.