Нападающий «Вильярреала» Данжума был предложен «Ливерпулю» и «Тоттенхэму»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума был предложен «Ливерпулю» и «Тоттенхэму».

Как сообщает Relevo, агент нидерландского футболиста также обращался к «Вест Хэму» с предложением услуг форварда. Однако пока только «Эвертон» и «Борнмут» заявили, что готовы взять 25-летнего игрока в аренду.

«Вильярреал» готов в январе отдать Данжума в аренду при условии, что в контракте будет прописана опция выкупа форварда предстоящим летом.

Данжума перешел в «Вильярреал» из «Борнмута» в 2021 году и подписал контракт до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за испанский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.