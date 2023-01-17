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Сегодня, 12:45

Нападающий «Вильярреала» Данжума был предложен «Ливерпулю» и «Тоттенхэму»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума был предложен «Ливерпулю» и «Тоттенхэму».

Как сообщает Relevo, агент нидерландского футболиста также обращался к «Вест Хэму» с предложением услуг форварда. Однако пока только «Эвертон» и «Борнмут» заявили, что готовы взять 25-летнего игрока в аренду.

«Вильярреал» готов в январе отдать Данжума в аренду при условии, что в контракте будет прописана опция выкупа форварда предстоящим летом.

Данжума перешел в «Вильярреал» из «Борнмута» в 2021 году и подписал контракт до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за испанский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

Источник: Relevo
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
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Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

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