«МЮ» планирует предложить Рэшфорду новый контракт с повышением зарплаты, чтобы отбить интерес «ПСЖ»

В «Манчестер Юнайтед» намерены продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в клубе уверенны, что смогут договориться игроком. Отмечается, что по новому соглашению 25-летний футболист получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что английский клуб хочет вознаградить Рэшфорда за хорошую игру, а также отбить интерес «ПСЖ» к нападающему.

Обе стороны заинтересованы в продлении контракта. Тем не менее в ближайшее время продление соглашения маловероятно.

25-летний англичанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 26 матчей, забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.