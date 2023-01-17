«МЮ» планирует предложить Рэшфорду новый контракт с повышением зарплаты, чтобы отбить интерес «ПСЖ»
В «Манчестер Юнайтед» намерены продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, в клубе уверенны, что смогут договориться игроком. Отмечается, что по новому соглашению 25-летний футболист получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.
Сообщается, что английский клуб хочет вознаградить Рэшфорда за хорошую игру, а также отбить интерес «ПСЖ» к нападающему.
Обе стороны заинтересованы в продлении контракта. Тем не менее в ближайшее время продление соглашения маловероятно.
25-летний англичанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 26 матчей, забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
4
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
5
|Тоттенхэм
|19
|10
|3
|6
|37-27
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|18
|6
|4
|8
|17-26
|22
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2