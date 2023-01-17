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Сегодня, 12:05

«МЮ» планирует предложить Рэшфорду новый контракт с повышением зарплаты, чтобы отбить интерес «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Манчестер Юнайтед» намерены продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в клубе уверенны, что смогут договориться игроком. Отмечается, что по новому соглашению 25-летний футболист получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что английский клуб хочет вознаградить Рэшфорда за хорошую игру, а также отбить интерес «ПСЖ» к нападающему.

Обе стороны заинтересованы в продлении контракта. Тем не менее в ближайшее время продление соглашения маловероятно.

25-летний англичанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 26 матчей, забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/man-united-news-rashford-contract-25992964?kop=
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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