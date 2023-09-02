Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:28

Сон Хын Мин: «Я стараюсь быть примером для игроков «Тоттенхэма» и брать на себя ответственность»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал крупную победу над «Бернли» (5:2) в матче 4-го тура АПЛ. Он оформил хет-трик.

«Играть против «Бернли» вдали от дома всегда сложно. Мы начали медленно, но после перерыва вернулись с новыми силами. Я не могу выбрать свой лучший гол. Самое главное, что мы взяли три очка. Я капитан, но вокруг меня отличные игроки, они мне очень помогают. Моя работа очень проста, я стараюсь быть примером, стараюсь улыбаться и брать на себя ответственность на поле и вне его. Мы по-прежнему хотим двигаться вперед и стараемся совершенствоваться», — приводит слова Сона ВВС.

Сон Хын Мин опередил Криштиану Роналду по числу голов в АПЛ. На счету южнокорейца 106 забитых мячей.

Лондонцы набрали 10 очков и поднялись на второе место. «Бернли» — последний (0 очков).

Сон Хын Мин
ФК Бернли
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эстонского керлингиста Власова дисквалифицировали за игру в России
Овечкин ответил на вопрос, когда сделает себе голливудскую улыбку
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сон Хын Мин опередил Роналду по числу голов в АПЛ

Главный тренер «Фулхэма» Силва раскритиковал работу судей в матче с «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
7
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
11
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
12
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Фил Фоден

Фил Фоден

Манчестер Сити

 3
Манор Соломон

Манор Соломон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 3 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости