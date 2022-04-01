Кейн повторил рекорд Агуэро по количеству наград лучшему игроку месяца в АПЛ

Кейн сравнялся с Агуэро по количеству наград лучшему игрока месяца в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в марте.

Как сообщается на официальном сайте АПЛ, для 28-летнего англичанин это седьмая награда лучшему игроку месяца в АПЛ.

Таким образом, нападающий сравнялся с бывшим форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству наград игрока месяца в премьер-лиге.

Напомним, что в марте Кейн забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в четырех матчах за «Тоттенхэм» в лиге.

В борьбе за награду он опередил Мэтти Кэша («Астон Вилла»), Трево Чалобу, Кая Хавертца (оба — «Челси»), Деяна Кулусевски («Тоттенхэм»), Эндрю Робертсона («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал») и Айвена Тоуни («Брентфорд»).