Клопп отреагировал на решение о пяти заменах в матче

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение Английской премьер-лиги разрешить клубам делать пять замен в матче.

«Прекрасные новости для футбола, отличные новости для игроков. Мы все говорили об этом, о том, что матчей не станет меньше. Благодаря своим знаниям мы стараемся помочь игрокам, насколько можем, но интенсивность игр очень высока. По 3 матча в неделю. Рад что премьер-лига это поняла», — приводит слова Клоппа BBC.

31 марта на встрече руководителей Английской премьер-лиги приняли решение, что с сезона-2022/23 клубам позволят использовать пять замен, три из которых можно будет сделать по ходу матча, с дополнительной возможностью замен в перерыве.