Экс-игрок «Ливерпуля» Даунинг сравнил Диаса с Суаресом

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стюарт Даунинг оценил игру колумбийского нападающего мерсисайдцев Луиса Диаса, а также рассказал о его сходстве с бывшим форвардом клуба Луисом Сауресом.

«Диас был великолепен. Первое, на что я смотрю, когда игрок приходит в Английскую премьер-лигу — это физическая форма. Он этим немного похож на Суареса. У него были все нужные способности, но у него было и горячее желание никогда не сдаваться. Я смотрю на Диаса и вижу то же желание.

Ему помогает то, что команда побеждает, а вокруг него невероятные игроки. Он смог закрепиться в команде и выглядит так, будто провел здесь много лет. То, что он смог это сделать, многое говорит о нем", — приводит слова Даунинга Goal.

«Ливерпуль» приобрел Диаса у «Порту» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценил переход в 45 миллионов евро. В сезоне-2021/22 чемпионата Англии по футболу 25-летний колумбиец провел за мерсисайдцев шесть матчей и забил два гола.