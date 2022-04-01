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Экс-игрок «Ливерпуля» Даунинг сравнил Диаса с Суаресом

Стюарт Даунинг рассказал, что нападающий «Ливерпуля» Луис Диас напоминает ему Суареса
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Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стюарт Даунинг оценил игру колумбийского нападающего мерсисайдцев Луиса Диаса, а также рассказал о его сходстве с бывшим форвардом клуба Луисом Сауресом.

«Диас был великолепен. Первое, на что я смотрю, когда игрок приходит в Английскую премьер-лигу — это физическая форма. Он этим немного похож на Суареса. У него были все нужные способности, но у него было и горячее желание никогда не сдаваться. Я смотрю на Диаса и вижу то же желание.

Ему помогает то, что команда побеждает, а вокруг него невероятные игроки. Он смог закрепиться в команде и выглядит так, будто провел здесь много лет. То, что он смог это сделать, многое говорит о нем", — приводит слова Даунинга Goal.

«Ливерпуль» приобрел Диаса у «Порту» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценил переход в 45 миллионов евро. В сезоне-2021/22 чемпионата Англии по футболу 25-летний колумбиец провел за мерсисайдцев шесть матчей и забил два гола.

Источник: https://www.goal.com/en/news/liverpool-diaz-suarez-downing-salah-contract/bltf7828ca1f0397abe
Луис Суарес
Футбол
ФК Ливерпуль
Стюарт Даунинг
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 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
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Бернли – Ман. Сити
 - : -
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 - : -
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Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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