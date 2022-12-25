Нападающий Мартинелли дал устное согласие подписать новый контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» согласовал новый контракт с нападающим Габриэлем Мартинелли. 21-летний бразилец дал устное согласие подписать новое соглашение с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новый контракт игрока с «Арсеналом» будет рассчитан до лета 2027 года.

Бразилец может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. «Канониры» готовы поднять зарплату игрока до 200 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Мартинелли провел 20 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.