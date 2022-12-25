Конте недоволен тем, что АПЛ возобновится всего через неделю после финала ЧМ-2022

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о том, что вторая часть сезона АПЛ возобновится спустя неделю после финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Это странная ситуация, и, честно говоря, я не очень доволен тем, что нужно играть так быстро — всего через неделю после чемпионата мира. С одной стороны, я счастлив, потому что 12 игроков клуба были на чемпионате мира. Это означает, что мы движемся в правильном направлении. Это нормально, когда так много ваших игроков играют в таком турнире, как этот, но сейчас им приходится нелегко, потому что их физическое состояние оставляет желать лучшего.

По этой причине я должен принять оптимальное решение перед матчем с «Брентфордом». С одной стороны, у меня есть игроки, с которыми я хорошо работал в течение четырех недель, а с другой стороны, — игроки, которые выступали на чемпионате мира, но на данный момент находятся не в идеальной форме", — приводит The National News слова Конте.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков в 15 матчах.

26 декабря команда Конте сыграет с «Брентфордом». Матч начнется в 15.30 по московскому времени.