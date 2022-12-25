«Атлетико» выкупит Сеюнджю зимой. На игрока «Лестера» претендовали «Астон Вилла» и «Рома»

«Атлетико» выкупит защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю зимой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны подпишут соглашение в ближайшее время. «Атлетико» в гонке за 26-летним турком опередил «Астон Виллу» и «Рому».

Сеюнджю выступает за английскую команду с августа 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 2 матчах «лис» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 22 миллиона евро.