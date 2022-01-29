Роналду: «Сын спрашивает, когда у него будет телефон. Отвечаю: «Когда придет время»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о плюсах и минусах современных технологий.

«Давайте я расскажу на примере Криштиану-младшего, которому 12 лет, — приводит слова Роналду со Всемирной выставки в Дубае Corriere dello Sport. — Сын постоянно спрашивает, когда у него будет телефон. Отвечаю: «Когда придет время». Не нужно быть одержимым технологиями. Нужно использовать их преимущества. Иногда я даю Криштиану-младшему телефон на время, но не всегда. Детям нужно давать телефоны на определенное время, а не постоянно».

36-летний португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы.