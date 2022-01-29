«Эвертон» включился в борьбу за ван де Бека

«Эвертон» хочет приобрести полузащитника Донни ван де Бека у «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Фрэнк Лэмпард, который в ближайшее время станет новым главным тренером клуб из Ливерпуля, хочет заполучить 24-летнего игрока.

Excl: while Crystal Palace are progressing in talks with United since Wednesday, Everton have now entered in the race to sign van de Beek. ?? #EFC



Lampard's set to sign and wants Everton to try for Donny. Crystal Palace will push again to get the deal done. Two clubs race now. pic.twitter.com/LiQfRZ2aM3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2022

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» почти согласовал аренду ван де Бека.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Его действующий контракт с «Ман Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.