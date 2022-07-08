«МЮ» подтвердил, что Роналду пропустит предсезонный тур команды из-за семейных проблем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит предсезонный тур команды, сообщает пресс-служба манкунианцев.

В клубе добавили, что 37-летнему португальцу предоставлен отдых для решения семейных проблем.

«Манчестер Юнайтед» проведет предсезонный тур в Таиланде и Австралии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Роналду. С агентом португальца общались представители «Челси», «Баварии», «Барселоны» и «Наполи».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.