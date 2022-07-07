Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:17

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Роналду

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по нападающему Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианский клуб хочет, чтобы 37-летний португалец сам принял решение о своем будущем.

Отмечается, что агент нападающего Жорже Мендеш на протяжении нескольких недель общался с представителями разных клубов и указывал на «эффект Криштиану». Под этим понятием подразумевается рост числа спонсоров и охватов в социальных сетях, а также влияние на «новые рынки».

При этом с Мендешем общались представители «Челси», «Баварии», «Барселоны» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна. В прошедшем сезоне он забил 24 мяча и отдал три результативных передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12646348/cristiano-ronaldo-manchester-united-willing-to-listen-to-offers-for-forwardhttps://www.skysports.com/football/news/11667/12646348/cristiano-ronaldo-manchester-united-willing-to-listen-to-offers-for-fo
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Жорже Мендеш
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Материалы сюжета: Криштиану Роналду: он снова уйдет или останется в «МЮ»?
Роналду пропустил четвертую тренировку «Манчестер Юнайтед» подряд
Фердинанд: «Роналду недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы!»
Аэропорт Ливерпуля — о Роналду: «Не терпится покинуть Манчестер? У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим»
Президент «Барселоны» подтвердил, что ужинал с агентом Роналду
«Бавария» не заинтересована в приобретении Роналду из-за его высокой зарплаты
Мерсон: «Роналду подходит «Челси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» продаст Неко Уильямса в «Ноттингем Форест» за 17 миллионов фунтов

«Челси» хочет перехватить де Йонга у «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости