«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Роналду
«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по нападающему Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.
По информации источника, манкунианский клуб хочет, чтобы 37-летний португалец сам принял решение о своем будущем.
Отмечается, что агент нападающего Жорже Мендеш на протяжении нескольких недель общался с представителями разных клубов и указывал на «эффект Криштиану». Под этим понятием подразумевается рост числа спонсоров и охватов в социальных сетях, а также влияние на «новые рынки».
При этом с Мендешем общались представители «Челси», «Баварии», «Барселоны» и «Наполи».
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна. В прошедшем сезоне он забил 24 мяча и отдал три результативных передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -