«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Роналду

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по нападающему Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианский клуб хочет, чтобы 37-летний португалец сам принял решение о своем будущем.

Отмечается, что агент нападающего Жорже Мендеш на протяжении нескольких недель общался с представителями разных клубов и указывал на «эффект Криштиану». Под этим понятием подразумевается рост числа спонсоров и охватов в социальных сетях, а также влияние на «новые рынки».

При этом с Мендешем общались представители «Челси», «Баварии», «Барселоны» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна. В прошедшем сезоне он забил 24 мяча и отдал три результативных передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.