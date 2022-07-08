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Сегодня, 17:11

Аршавин ответил на высказывания Адебайора про просмотр порно

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал слова экс-нападающего лондонского клуба Эммануэля Адебайора.

Тоголезец заявил, что Аршавин во время матча смотрел порно.

«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.

Андрей Аршавин
Эмманюэль Адебайор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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