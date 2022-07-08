Аршавин ответил на высказывания Адебайора про просмотр порно
Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал слова экс-нападающего лондонского клуба Эммануэля Адебайора.
Тоголезец заявил, что Аршавин во время матча смотрел порно.
«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» — сказал Аршавин «СЭ».
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.
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|Челси
|0
|0
|0
|0
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|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
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|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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