Аршавин ответил на высказывания Адебайора про просмотр порно

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал слова экс-нападающего лондонского клуба Эммануэля Адебайора.

Тоголезец заявил, что Аршавин во время матча смотрел порно.

«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.