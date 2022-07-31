Альварес оценил свой дебит за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о своих эмоциях от первого гола за команду в дебютном матче.

30 июня «Сити» со счетом 1:4 уступил «Ливерпулю» в матче за Суперкубок Англии.

«Конечно, я очень рад, что забил свой первый гол за «Сити», но это осталось в стороне, потому что команда не показала тот результат, который хотела. Я могу предложить альтернативные варианты команде благодаря своей универсальности, могу предложить различные решения и хочу сделать все возможное, чтобы помочь. Нам не нравится проигрывать. Нам нужно продолжать работать», — приводит слова Альвареса Sky Sports.

Альварес проводит первый официальный матч за «Манчестер Сити». «Горожане» купили 22-летнего форварда у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года, однако игрок выступал за аргентинскую команду до июля на правах аренды.