Криштиану Роналду включен в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на товарищеский матч против «Райо Вальекано»

Нападающий Криштиану Роналду проведет первый матч за «Манчестер Юнайтед» в этом межсезонье. Он выйдет с первых минут в товарищеском матче против испанского «Райао Вальекано».

«Манчестер Юнайтед»: Хитон, Мартинес, Варан, Теллес, Гарнер, Лэйрд, ван де Бек, Эриксен, Чонг, Гарначо, Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду все еще рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. 37-летний португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, а «МЮ» не смог пробиться в этот турнир по итогам прошлого сезона.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.