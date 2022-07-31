«Челси» предложил «Лейпцигу» обмен Гвардиола на Вернера
«Челси» хочет оформить трансфер защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиол. Лондонцы предложили обменять защитника на форварда Тимо Вернера, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Лейпциг» пока не готов отпускать Гвардиола, но ситуация до конца окна еще может меняться.
Альтернативные варианты «Челси» в оборону — Уэсли Фофана («Лестер») и Бенжамен Павар («Бавария»).
Напомним, что Вернер перешел в лондонский клуб именно из «Лейпцига» 1 июля 2020 года.
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15
|Саутгемптон
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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