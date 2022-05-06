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Салах: «Я не получил «Золотой мяч» в прошлом году, потому что у «Ливерпуля» не было трофеев»

Салах считает, что не получил «Золотой мяч» в прошлом году, потому что у «Ливерпуля» не было трофеев
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».

«Я не получил «Золотой мяч» в прошлом году, потому что у «Ливерпуля» не было трофеев, — приводит слова Салаха Sky Sports. — В этом сезоне у меня очень хорошая статистика, и мы уже выиграли один кубок. Если мы выиграем Лигу чемпионов и Кубок Англии, будет интересно посмотреть, кто возьмет «Золотой мяч».

Нападающий считает, что проводит лучший сезон в «Ливерпуле».

«Я забил много мячей и отдал много результативных передач, я лучший в чемпионате Англии по числу созданных моментов, в моей игре многое изменилось. Я не очень хорошо себя чувствую, когда «Ливерпуль» проигрывает, а я не забиваю и не делаю разницу. Но когда мы побеждаем, а я не забиваю, я все равно очень счастлив», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 30 мячей и отдал 15 результатвных передач в 46 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
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38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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