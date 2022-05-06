Салах: «Я не получил «Золотой мяч» в прошлом году, потому что у «Ливерпуля» не было трофеев»

Салах считает, что не получил «Золотой мяч» в прошлом году, потому что у «Ливерпуля» не было трофеев

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».

«Я не получил «Золотой мяч» в прошлом году, потому что у «Ливерпуля» не было трофеев, — приводит слова Салаха Sky Sports. — В этом сезоне у меня очень хорошая статистика, и мы уже выиграли один кубок. Если мы выиграем Лигу чемпионов и Кубок Англии, будет интересно посмотреть, кто возьмет «Золотой мяч».

Нападающий считает, что проводит лучший сезон в «Ливерпуле».

«Я забил много мячей и отдал много результативных передач, я лучший в чемпионате Англии по числу созданных моментов, в моей игре многое изменилось. Я не очень хорошо себя чувствую, когда «Ливерпуль» проигрывает, а я не забиваю и не делаю разницу. Но когда мы побеждаем, а я не забиваю, я все равно очень счастлив», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 30 мячей и отдал 15 результатвных передач в 46 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.