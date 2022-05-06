Кристиан Эриксен планирует остаться в «Брентфорде»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен планирует остаться в клубе, сообщает The Telegraph.

По данным источника, 30-летний датчанин хочет сыграть на ЧМ-2022 и считает, что в нынешнем клубе ему предоставят достаточное количество времени на поле, чтобы претендовать на попадание в состав сборной своей страны. В связи с этим футболист склоняется к тому, чтобы остаться в «Брентфорде», несмотря на интерес «Тоттенхэма», «Лестера» и других английских клубов.

Эриксен выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 8 матчах за команду. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.