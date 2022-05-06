Кавани: «Если бы я знал о приходе Роналду в «МЮ» на неделю раньше, то попросил бы найти мне новый клуб»

Кавани заявил, что ушел бы из «Манчестер Юнайтед», если бы знал о приходе Роналду раньше

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани заявил, что мог бы покинуть команду прошлым летом, если бы знал о возвращении Криштиану Роналду в клуб немного раньше.

«Я сразу позвонил своему брату и сказал: «Если бы это случилось неделю назад, я бы попросил тебя найти мне другой клуб». Но дело не в том, что я не хотел играть с Роналду, просто я знаю, как устроен футбольный мир. Все произошло очень быстро, я ничего не почувствовал. Тольпо подумал: «Будем играть и постараемся сделать все, что в наших силах».

Брат сказал мне: «Настройся на позитив, ты сможешь проявить себя». Я допускал, что все может сложиться лучше, но ответил ему: «Давай посмотрим, что будет дальше». Мы знаем, что было дальше. Я пытаюсь помогать команде, но теперь понятно, что первые ощущения были верными», — сказал в интервью ESPN Кавани.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» 31 августа 2021 года.

В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 18 матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на поле в сумме 776 минут. Уругваец забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.