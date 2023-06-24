Нкунку — о Почеттино: «Мне сказали, что он очень хороший тренер»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку поделился мнением о главном тренере клуба Маурисио Почеттино.

«У меня еще не было возможности поговорить с Маурисио Почеттино. Я немного поговорил о нем с некоторыми из моих друзей по Парижу. Также я обсудил его с некоторыми игроками. Мне сказали, что он очень хороший тренер, и я очень рад работать с ним», — приводит слова Нкунку пресс-служба клуба.

20 июня «Челси» объявил о переходе полузащитника из «Лейпцига». Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.