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Сегодня, 11:13

Нападающий «Базеля» Амдуни перешел в «Бернли» за 18 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Бернли» объявил о переходе нападающего «Базеля» Зеки Амдуни.

22-летний швейцарец подписал пятилетний контракт. Портал Transfermarkt оценил стоимость трансфера в 18,6 миллиона евро.

В прошлом сезоне Амдуни провел за «Базель» 52 матчей, забил 22 гола и отдал 5 результативных передач. В составе сборной Швейцарии на его счету 5 матчей и 5 голов.

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ФК Базель
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