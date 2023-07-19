Нападающий «Базеля» Амдуни перешел в «Бернли» за 18 миллионов евро

«Бернли» объявил о переходе нападающего «Базеля» Зеки Амдуни.

22-летний швейцарец подписал пятилетний контракт. Портал Transfermarkt оценил стоимость трансфера в 18,6 миллиона евро.

В прошлом сезоне Амдуни провел за «Базель» 52 матчей, забил 22 гола и отдал 5 результативных передач. В составе сборной Швейцарии на его счету 5 матчей и 5 голов.

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