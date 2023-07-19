«Тоттенхэм» подписывает 18-летнего защитника «Блэкберна» за 3 миллиона фунтов

«Тоттенхэм» оформляет трансфер защитника «Блэкберна» Эшли Филлипса, сообщает журналист The Athletic Чарли Эклшер.

По его информации, «шпоры» заплатят за 18-летнего англичанина 3 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее лондонцы нацелены на подписание основного игрока на позицию центрального защитника.

Медосмотр Филлипса состоится в ближайшие сутки. В прошлом сезоне защитник провел за основную команду 14 матчей.

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