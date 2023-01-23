Начало матча «Фулхэм» — «Тоттенхэм» отложили из-за сбоя работы метро в Лондоне

Начало матча 21-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» было отложено на 15 минут из-за транспортного коллапса в Лондоне, сообщает пресс-служба «дачников».

Задержка произошла из-за сбоя работы в лондонском метро. Тысячи болельщиков вынуждены искать альтернативные способы добраться до стадиона.

Встреча пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в понедельник, 23 января. Она должна была начаться в 23.00 (мск).