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Тренер «Астон Виллы» рассказал о состоянии Грилиша

16:13
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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Джека Грилиша.

«Он все еще ощущает боль, но не такую сильную. Пока непонятно, насколько много Джек пропустит, но он выбыл не на долгий срок. Возможно, он вернется к матчу с «Шеффилдом» в следующую среду или к игре с «Вулверхэмптоном» в следующие выходные. Он точно не выйдет на поле против «Лидса» в субботу», — цитирует Goal Смита.

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 23 матча за «Астон Виллу», на его счету 7 голов и 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/grealish-out-leeds-clash-aston-villa-smith-return-date/4e25opzorkxi1760qrt73u53t

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