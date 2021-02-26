Тренер «Астон Виллы» рассказал о состоянии Грилиша
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Джека Грилиша.
«Он все еще ощущает боль, но не такую сильную. Пока непонятно, насколько много Джек пропустит, но он выбыл не на долгий срок. Возможно, он вернется к матчу с «Шеффилдом» в следующую среду или к игре с «Вулверхэмптоном» в следующие выходные. Он точно не выйдет на поле против «Лидса» в субботу», — цитирует Goal Смита.
В сезоне-2020/21 Грилиш провел 23 матча за «Астон Виллу», на его счету 7 голов и 12 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/grealish-out-leeds-clash-aston-villa-smith-return-date/4e25opzorkxi1760qrt73u53t
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