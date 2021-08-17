«Брентфорд» арендовал вратаря «Уэски» Альваро Фернандеса. Соглашение рассчитано на один год с возможностью выкупа трансфера, сообщает сайт английской команды.

Welcome to #BrentfordFC ?lvaro Fern?ndez



The goalkeeper signs from @SDHuesca on a one-year loan deal with an option for permanent transfer, subject to international clearance. #BienvenidosAlvaro pic.twitter.com/Xsm9x9g5qL — Brentford FC (@BrentfordFC) August 17, 2021

«Уэска» тоже подтвердила сделку, а также отметила, что договорилась с голкипером о продлении соглашения. Новый договор действует до 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний голкипер провел в ла лиге 22 матча, в которых пропустил 32 мяча.