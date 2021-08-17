Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Брентфорд» арендовал вратаря «Уэски»

21:40
Альваро Фернандес. Фото ФК «Уэска».
Альваро Фернандес. Фото ФК «Уэска».
Теги:

«Брентфорд» арендовал вратаря «Уэски» Альваро Фернандеса. Соглашение рассчитано на один год с возможностью выкупа трансфера, сообщает сайт английской команды.

«Уэска» тоже подтвердила сделку, а также отметила, что договорилась с голкипером о продлении соглашения. Новый договор действует до 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний голкипер провел в ла лиге 22 матча, в которых пропустил 32 мяча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной
Юной ученице Тутберидзе предложили слишком откровенную песню. Это еще один аргумент за повышение возрастного ценза?
«Монако» — «Шахтер» Д: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд