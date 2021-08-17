«Брентфорд» арендовал вратаря «Уэски»
21:40
«Брентфорд» арендовал вратаря «Уэски» Альваро Фернандеса. Соглашение рассчитано на один год с возможностью выкупа трансфера, сообщает сайт английской команды.
«Уэска» тоже подтвердила сделку, а также отметила, что договорилась с голкипером о продлении соглашения. Новый договор действует до 2024 года.
В прошлом сезоне 23-летний голкипер провел в ла лиге 22 матча, в которых пропустил 32 мяча.
Читайте также
Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной
Юной ученице Тутберидзе предложили слишком откровенную песню. Это еще один аргумент за повышение возрастного ценза?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю