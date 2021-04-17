Моуринью ответил на критику Погба

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после ничьей с «Эвертоном» в 32-м туре чемпионата Англии (2:2) заявил, что его не волнуют слова полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. На этой неделе француз сравнил Уле-Гуннара Сульшера с португальским специалистом.

«Я хотел бы сказать, что мне все равно, что он говорит. Мне это совершенно неинтересно», — цитирует BBC Моуринью.

Напомним, португальский специалист работал в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.