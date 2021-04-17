Моуринью ответил на критику Погба
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после ничьей с «Эвертоном» в 32-м туре чемпионата Англии (2:2) заявил, что его не волнуют слова полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. На этой неделе француз сравнил Уле-Гуннара Сульшера с португальским специалистом.
«Я хотел бы сказать, что мне все равно, что он говорит. Мне это совершенно неинтересно», — цитирует BBC Моуринью.
Напомним, португальский специалист работал в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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